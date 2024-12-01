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Законодательство РК

Взрыв в придорожном кафе предотвратили в Павлодарской области

пожар, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 12:14 Фото: МЧС РК
13 газовых баллонов вынесли из горящего придорожного кафе в Павлодарской области сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 1 декабря в одном из придорожных кафе, расположенных на трассе Павлодар – Астана. Огонь разгорелся на площади 40 квадратных метров.

"В целях предотвращения возможного взрыва из горящего здания вынесли 13 газовых баллонов объемом по 50 литров каждый", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожар ликвидирован в считаные минуты. Пострадавших нет.

30 ноября 2024 года в Астане во время пожара в трехэтажном здании произошло обрушение перекрытия. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно вышли на улицу 40 человек, из них 10 детей.

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