СМИ: В Таиланде нашли тело казахстанца

По сообщениям российских СМИ, в столице Таиланда, Пхукете обнаружили тело 18-летнего гражданина Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Таиландские спасатели обнаружили в море у острова Пхукет тело 18-летнего гражданина Казахстана, которого ранее приняли за россиянина, пишет ТАСС.

Об этом сообщила туристическая полиция Пхукета в Facebook.

Полиция в пятницу писала о пропаже туриста в районе пляжа Най Янг на севере острова. Власти считали, что это мог быть российский турист. Поисково-спасательные мероприятия, которые начались в день пропажи туриста, приостановили из-за погодных условий, сопровождаемых сильными волнами и дождем.

Zakon.kz запросила уточняющую информацию в МИД РК.

Материал по теме Казахстанца задержали в Таиланде по подозрению в попытке убийства россиянина

В начале июня 24-летний Артур Искаков утонул в Пхукете. Изначально его удалось "откачать", затем поступила новость о его смерти.