Тысячи лягушек оккупировали село в Атырауской области

Крохотные земноводные длиной чуть более двух сантиметров заполонили дороги, огороды и дворы домов села Буйрек Кызылкогинского района Атырауской области. Местные жители такое явление связывают с падением уровня воды после паводков, пишет Zakon.kz.

Кызылкогинцы удивляются, но не жалуются. Говорят, такого большого количества живности у них никогда не было, потому что почва в районе считается сухой и песчаной.

"Весной в наш район пришла большая вода. Уровень реки Ойыл поднялся, и вода местами вышла из своего русла. Сейчас уровень значительно спал. Места, где вода не ушла, превратились в болото, и в нем развелось большое количество "квакушек". Особенно их много ночью. Они запрыгивают в дом, съедают в огороде клубнику, малину и помидоры", – рассказывает местный житель Аскар Айдынов.





По словам экологов, почва в Кызылкугинском районе сейчас влажная, поэтому там и появились лягушки.

Сейчас головастики, которые жили в водоемах, превратились в лягушат и выходят на сушу. Возможно, их икринки прибыли вместе с водой во время паводков. По утверждению экологов, покидая места своего обитания, земноводные стремятся перемещаться в разные стороны, поэтому жители их видят во дворе, в огороде и на дорогах.

Отметим, что с июне в стране наблюдается наплыв каракуртов. Большинство инцидентов с ними зафиксировано на западе Казахстана.