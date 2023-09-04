Граждан Индии будут судить в ЗКО
Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Несколько граждан Индии предстанут перед судом в Западно-Казахстанской области за нарушение миграционного законодательства Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Незаконных мигрантов полицейские обнаружили внезапно, когда те ехали в междугороднем такси в сторону города Атырау. Об этом пишет Мой город со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.
"Они (задержанные граждане Индии) нарушили миграционное законодательство. В отношении них составили административные протоколы по статье. Материалы направили в суд". Пресс-служба департамента полиции ЗКО
Согласно нормам законодательства, задержанным нарушителям грозит наказание вплоть до выдворения из Казахстана и последующего запрета на въезд.
По данным Бюро национальной статистики РК, количество иностранцев, переехавших в Казахстан на постоянное место жительства, по сравнению с первым полугодием прошлого года выросло почти в два раза. В то же время казахстанцы стали реже эмигрировать из страны.
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