Грубого таксиста выдворили из Казахстана на пять лет
Об этом сегодня, 30 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) СКО:
"Жалоба жительницы Петропавловска на грубость таксиста повлекла неожиданные последствия. При проверке обращения полицейские установили, что водитель, 42-летний гражданин Таджикистана, является нарушителем миграционного законодательства. Он занимался пассажирскими перевозками, хотя при въезде в страну не указывал как цель прибытия трудоустройство или предпринимательскую деятельность".
Более того, по данным полиции, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по той же причине.
Как сообщается, стражи порядка собрали и передали в административный суд материал по повторному нарушению в течение года.
"По решению суда мужчине назначено наказание в виде суток административного ареста с последующим выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет".Пресс-служба ДП СКО
Согласно предоставленной информации, с начала года в Северо-Казахстанской области к административной ответственности привлечено 679 иностранных граждан, из них 633 – за нарушения в сфере миграционного законодательства. За пределы РК выдворено 45 иностранцев. Кроме того, 152 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания на территории страны.
22 сентября 2026 года стало известно, что на юге Казахстана задержан иностранец, пять лет скрывавшийся от международного розыска.