Грубого таксиста выдворили из Казахстана на пять лет

В Северо-Казахстанской области нелегальный таксист выдворен из страны за нарушения миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 сентября 2026 года, рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) СКО:

"Жалоба жительницы Петропавловска на грубость таксиста повлекла неожиданные последствия. При проверке обращения полицейские установили, что водитель, 42-летний гражданин Таджикистана, является нарушителем миграционного законодательства. Он занимался пассажирскими перевозками, хотя при въезде в страну не указывал как цель прибытия трудоустройство или предпринимательскую деятельность".

Более того, по данным полиции, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по той же причине.

Как сообщается, стражи порядка собрали и передали в административный суд материал по повторному нарушению в течение года.

"По решению суда мужчине назначено наказание в виде суток административного ареста с последующим выдворением за пределы Республики Казахстан сроком на 5 лет". Пресс-служба ДП СКО

Согласно предоставленной информации, с начала года в Северо-Казахстанской области к административной ответственности привлечено 679 иностранных граждан, из них 633 – за нарушения в сфере миграционного законодательства. За пределы РК выдворено 45 иностранцев. Кроме того, 152 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания на территории страны.

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