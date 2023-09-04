Что известно о погибшем в Таиланде казахстанце

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о погибшем в Таиланде казахстанце. Парень, как оказалось, путешествовал с 15 лет, сообщает Zakon.kz.

4 сентября родители опознали его тело. В ближайшее время его доставят в Казахстан. Сейчас ведется работа по оформлению документов, и переговорам с местными властями.

"Этот парень несколько месяцев находился в Таиланде. Он, оказывается, с 15 лет путешествует. Очень активный в социальных сетях. У него есть свой блог в YouTube. Скорее всего айтишник. Очень жаль, что такое произошло, мы окажем все содействие родителям". Айбек Смадияров

Он отметил, что 1 сентября на горячую линию посольства Казахстан в Таиланде поступила информация, о том, что на острове Пхукет пропал гражданин Казахстана. Консул связался с местными властями, с полицией. В течение двух дней велись поисковые работы.

3 сентября его тело обнаружили на берегу. Парню было 18 лет.