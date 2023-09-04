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В Кокшетау трех пенсионерок обманули на два миллиона тенге

мошенничество Фото: pixabay
Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников, сообщает Zakon.kz.

29 и 31 августа на стационарные телефоны 88-летней, 84-летней и 82-летней потерпевших поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили что внуки попали в ДТП.

"Решить вопрос мошенники предложили с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения. Примечательно, что все бабушки проживают одни и не смогли сразу связаться с родственниками. Денежные средства у пенсионерок забрал 19-летний курьер, являющийся студентом одного из колледжей Кокшетау. Дроппера оперативники задержали 31 августа". Пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам юноши, о мошенничестве он не знал. Его работодатель сообщил ему лишь то, что необходимо забирать деньги и переводить их на указанные счета. Подозрение у задержанного не вызвало и то, что во всех трех случаях деньги отдавали пожилые женщины.

Во время допроса молодой человек рассказал, что новую "работу" через мобильное приложение он нашел 27 августа. Рабочий график вполне устроил студента: всего несколько часов в день и процент от каждой вырученной суммы.

Как оказалось, дело пришлось иметь с мошенниками и в настоящее время задержанный проходит по уголовному делу в качестве одного из участников преступной схемы.

Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что новый вид мошенничества появился в Казахстане.

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Елена Беляева
Акмолинская область Кокшетау
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