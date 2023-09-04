В Актобе пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире

Фото: Zakon.kz

4 сентября около 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: