В Актобе пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире
Фото: Zakon.kz
4 сентября около 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДП Актюбинской области, погибшие были супругами.
"По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано", – говорится в сообщении.
Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в реке Ульба около села Горная Ульбинка в ВКО найдено тело мужчины.
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