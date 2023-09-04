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В Актобе пожилых супругов нашли убитыми в собственной квартире

авто Фото: Zakon.kz
4 сентября около 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП Актюбинской области, погибшие были супругами.

"По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано", – говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в реке Ульба около села Горная Ульбинка в ВКО найдено тело мужчины.

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