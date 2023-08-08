В ВКО в реке нашли тело мужчины
Фото: astanatv.kz
В реке Ульба около села Горная Ульбинка в ВКО найдено тело мужчины, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Astana TV, очевидцы пытались спасти тонущего.
Как пояснили в Департаменте полиции, по данному факту начато досудебное расследование, назначена экспертиза, обстоятельства произошедшего выясняются.
Со слов очевидцев, мужчина нырнул со скалы в воду и не справился с течением горной реки.
Ранее сообщалось, что в Мангистау рыбаки нашли тело пропавшего мужчины.
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