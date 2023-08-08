В ВКО в реке нашли тело мужчины

В реке Ульба около села Горная Ульбинка в ВКО найдено тело мужчины, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, очевидцы пытались спасти тонущего.

Как пояснили в Департаменте полиции, по данному факту начато досудебное расследование, назначена экспертиза, обстоятельства произошедшего выясняются.

Со слов очевидцев, мужчина нырнул со скалы в воду и не справился с течением горной реки.

Ранее сообщалось, что в Мангистау рыбаки нашли тело пропавшего мужчины.

