В Алматы в результате перестрелки ранены два человека

В заведении "Сансет" на пересечение улиц аль-Фараби и Фурманова произошла перестрелка около 00:30. По словам очевидцев, пришли 4 человека в масках и стреляли из пистолета Макарова в помещении. Одного ранили в живот, второго ранили в ногу, сообщает Zakon.kz.

В полиции заявили, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района города Алматы.

"На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления". Пресс-служба ДП города Алматы

Как уточняется, один из подозреваемых задержан. Остальные участники будут установлены и привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка.

