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В Петропавловске вторые сутки устраняют последствия ливня

непогода Фото: pixabay
За несколько часов в Петропавловске выпало полторы месячных нормы осадков. В воде оказались дворы и подъезды. Жители атаковали акимат жалобами – в колл-центр поступило больше 150 обращений, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в одной из многоэтажек хлынувшая через крышу вода затопила проводку. Это спровоцировало возгорание в электрощитке подъезда. Пожара в квартирах удалось избежать. Но жильцы почти на сутки остались без света.

"Раза два, наверное: первый раз – выстрел, потом второй вообще сильно, волной. И все, и пропал свет у нас в подъезде из-за воды вот этой. Если бы вовремя оказали нам помощь, этого бы не случилось. Посоветовали куда-то обратиться или что. Ждали пожарную, там милиция к нам приезжала. Обещали приехать помочь, а никто не пришел, ничего". Жительница Петропавловска Людмила Божко

Настоящую беду принес ливень в новый микрорайон Жас Оркен. На одной из магистралей, где никак не могут закончить ремонт ливневки, из канализационных люков хлынули фонтаны. Огромные лужи взялись откачивать, но скромных сил троих рабочих и одного насоса оказалось недостаточно.

"Из-за реконструкции дороги делаем вынос сетей и строим новую ливневку. У нас ливневка уже завершена где-то на 80%, но она не подключена к основной магистрали, не подключена. То есть, условно говоря, на Горького ливневки не работают, и они стояли все в автономном режиме. Соответственно, они переполнялись, набиралась вода и выбрасывалась уже через люки". Аким Петропавловска Серик Мухамедиев

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана на 5 сентября.

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