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В Астане и 11 областях Казахстана на вторник объявлено штормовое предупреждение

прогноз погоды Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана на 5 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром туман.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

На востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. на юге Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем град. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

На северо-западе, юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 сентября.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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