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Семь протоколов: юного алматинца наказали за агрессивную езду

Семь протоколов: алматинца наказали за агрессивную езду Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы составили семь протоколов за агрессивную езду на 19-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, как молодой человек нарушает правила дорожного движения.  Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы организовали проверку, в результате которой задержали гражданин М., 2005 года рождения.


В отношении него возбудили административное производство по следующим составам правонарушений:

  • пять протоколов ч. 1 ст. 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги";
  • ч. 1 ст. 606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки";
  • ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования".

Как отметили в полиции, с водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД.

Ранее в Акмолинской области лихач нарушил скоростной режим 137 раз. 

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