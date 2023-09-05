Семь протоколов: юного алматинца наказали за агрессивную езду

Полицейские Алматы составили семь протоколов за агрессивную езду на 19-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, как молодой человек нарушает правила дорожного движения. Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы организовали проверку, в результате которой задержали гражданин М., 2005 года рождения.





В отношении него возбудили административное производство по следующим составам правонарушений:

Как отметили в полиции, с водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД.

Ранее в Акмолинской области лихач нарушил скоростной режим 137 раз.