Семь протоколов: юного алматинца наказали за агрессивную езду
Фото: Zakon.kz
Полицейские Алматы составили семь протоколов за агрессивную езду на 19-летнего парня, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появилось видео, как молодой человек нарушает правила дорожного движения. Сотрудники отдела розыска местной полицейской службы организовали проверку, в результате которой задержали гражданин М., 2005 года рождения.
В отношении него возбудили административное производство по следующим составам правонарушений:
- пять протоколов ч. 1 ст. 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги";
- ч. 1 ст. 606 КоАП РК "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки";
- ч. 1 ст. 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования".
Как отметили в полиции, с водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД.
Ранее в Акмолинской области лихач нарушил скоростной режим 137 раз.
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