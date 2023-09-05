КНБ остановил контрабанду наркотиков в Казахстан
Отмечено, что спецоперация прошла 3 сентября.
"В Мангистауской области в ходе проведения наркосделки задержана группа лиц, в том числе незаконно пересекшие государственную границу на скоростных маломерных катерах иностранные граждане".Пресс-служба КНБ РК
Также сказано, что изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика "трамадол", а также технические средства связи и навигации.
Фото: пресс-служба КНБ РК
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.
Ранее в Алматы ликвидировали преступную группу, участники которой длительное время занимались сбытом элитного наркотика "Кокаин". Основной организатор и активный участник преступной группы, водворены в ИВС.