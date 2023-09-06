13 лет тюрьмы грозит солдатам по делу о поджоге склада с боеприпасами в Жамбылской области

Солдаты отрицают свою вину в смертоносном пожаре на военном складе в Жамбылской области. Им грозит по 13 лет тюрьмы, тогда в пожаре погибли 18 спасателей и военных, сообщает Zakon.kz.

По 13 лет заключения – такие сроки для военнослужащих запросили 5 сентября в суде прокуроры. Судебный процесс, длящийся два года, подходит к завершению, оглашения приговора ждут сразу шесть подсудимых, сообщает телеканал КТК.

"В результате действий Туранова и Аширбаева произошла большая трагедия, погибли 18 человек, 81 человек получил различные травмы. Нескольким районам, в том числе самой воинской части, нанесен огромный ущерб. Он составил порядка 25 млрд тенге", – сказала в суде прокурор управления Главной военной прокуратуры Кемел Шаяхмет.

О трагедии, произошедшей в августе 2021 года военные прокуроры почти два дня читали обвинительный акт в суде. По версии следствия, два 20-летних солдата специально подожгли тряпку и кинули ее в окно одного из складов воинской части. Так они якобы пытались избежать наказания от командиров. В итоге пожар привел к серии крупных взрывов. Погибли 18 спасателей и военных.

Кроме солдат, по делу проходят начальник воинской части и его заместитель. Их обвиняют в халатности и нарушении правил обращения с оружием. Для них прокуроры запросили по шесть лет тюрьмы.

"Мой ребенок сразу сказал, что он этого не делал. В то время, когда начался пожар, они с Турановым убирали траву совсем в другой стороне от этого склада. А эти обвиняют наших детей. Мы не согласны. Нам нужна правда, они не поджигали. Мы настаиваем на том, чтобы суд был справедливым", – рассказала журналистам КТК мать военнослужащего Алмагуль Асанова.

Еще двое обвиняемых – начальники военизированной службы пожаротушения и районной эксплуатационной части – наказания могут избежать. Потому что сроки уголовной ответственности истекли. К слову, солдаты свою вину категорически отрицают.

Пожар на складе в Жамбылской области расследовали и комментировали в Минобороны.

