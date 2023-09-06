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Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП напр. Абая в Алматы

Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Автобус без водителя попал в ДТП на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра в Алматы. Пострадала женщина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы происшествия корреспонденту Zakon.kz, днем 6 сентября пассажирский автобус маршрута №79 шел по проспекту Абая в восточном направлении. Пассажиров в салоне не было. На пересечении с улицей Наурызбай батыра водитель остановил автобус на выделенной полосе и отправился в ближайшее кафе, чтобы сходить в туалет.

Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Вернувшись, водитель обнаружил, что в его отсутствие оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП. Он начал неконтролируемо катиться назад, пересек перекресток и врезался в легковые автомобили, стоявшие на светофоре в ожидании разрешающего сигнала.

Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Как потом установили полицейские, автобус проехал 84 метра. Первым под его удар попал автомобиль Land Cruiser, который от мощного удара отскочил назад, повредив Kia Rio и Chevrolet Cobalt. Затем автобус зацепил Kia Optima, также стоявшую на перекрестке.

Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала одна женщина, находившаяся в автомобиле Kia Rio. Ее госпитализировали. По счастливой случайности, на пути автобуса не оказалось пешеходов, а в салоне не было пассажиров. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, устанавливающие все обстоятельства инцидента.

Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

В начале августа смертельное ДТП с участием автобуса произошло на трассе Алматы – Ташкент – Термез.

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