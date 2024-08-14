В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова

КУИС министерства внутренних дел начал служебную проверку в комитете уголовно-исполнительной системы из-за инцидента с сыном депутата мажилиса Даулета Турлыханова – Нурасылом Болатом, сообщает Zakon.kz.

По информации КазТАГ, в КУИС признают, что имели место организационные недочеты, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации.

"Приговор поступил в ДУИС города Алматы 14 августа. В тот же день Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями. В настоящее время данная ситуация тщательно анализируется", – сообщили в КУИС.

В данный момент начата служебная проверка. По ее результатам все ответственные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Министерство внутренних дел лично проконтролирует этот вопрос с целью исключения подобных случаев в будущем.

14 августа 2024 года алматинский адвокат Анна Чернова заявила, что сын депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы.