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Законодательство РК

В КУИС начата служебная проверка из-за инцидента с сыном Даулета Турлыханова

Сын депутата совершил правонарушение, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 23:05 Фото: Instagram/daulet_bolatuly_turlykhanov, pro.pravo.kz
КУИС министерства внутренних дел начал служебную проверку в комитете уголовно-исполнительной системы из-за инцидента с сыном депутата мажилиса Даулета Турлыханова – Нурасылом Болатом, сообщает Zakon.kz.

По информации КазТАГ, в КУИС признают, что имели место организационные недочеты, которые привели к задержке в поступлении приговора в службу пробации.

"Приговор поступил в ДУИС города Алматы 14 августа. В тот же день Нурасыл Болат был поставлен на учет службы пробации Медеуского района, где был ознакомлен с установленными судом ограничениями. В настоящее время данная ситуация тщательно анализируется", – сообщили в КУИС.

В данный момент начата служебная проверка. По ее результатам все ответственные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Министерство внутренних дел лично проконтролирует этот вопрос с целью исключения подобных случаев в будущем.

14 августа 2024 года алматинский адвокат Анна Чернова заявила, что сын депутата Мажилиса Парламента РК Даулета Турлыханова – Нурасыл Болат, который должен находиться на пробационном контроле, разгуливает по ночным улицам Алматы.

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