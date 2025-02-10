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Происшествия

Лжесотрудники банков за один день выманили у акмолинцев шесть миллионов

мошенники активировались в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 19:22 Фото: polisia.kz
На 6 млн тенге обманули акмолинцев лжесотрудники банков за один день. Жертвами интернет-мошенников стали четыре гражданина, проживающие в разных районах области, сообщает Zakon.kz.

6 и 7 февраля в подразделения полиции города Степногорскf, Атбасарского и Сандыктауского районов поступили заявления местных жителей о фактах мошенничества. Во всех случаях потерпевшим позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Национального банка, "Хоум Кредит Банка" и Halyk Bank.

"Испугав заявителей мошенническими действиями в отношении них, аферисты вынудили акмолинцев самостоятельно оформить кредиты и перечислить денежные средства на счета третьих лиц. В общей сложности ущерб составил порядка 6,2 млн тенге", – рассказали в полиции.

По словам самих потерпевших, о фактах мошенничества и основных методах, которые используют аферисты, они знали, однако, когда поступили звонки, настолько доверились злоумышленникам, что забыли об осторожности.

В настоящее время по всем фактам мошенничества проводятся досудебные расследования.

Правоохранители убедительно просят граждан быть бдительными и не доверять звонкам от незнакомцев, особенно если они представляются работниками банков или правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что кибермошенники нацелились на пожилых казахстанцев.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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