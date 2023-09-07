Бродячие собаки напали на подворье в Костанае

В жилом массиве Дружба города Костанай жительница лишилась десятков голов домашней птицы после нападения бродячих собак, сообщает Zakon.kz.

Не в первый раз жители жилого массива Дружба жалуются на стаи брошенных собак, что бродят по микрорайону. Но если раньше собаки просто пугали местных жителей, то на днях они забрались в курятник и погрызли десятки домашних птиц, пишет Наш Костанай.

"Представляете, сколько денег, труда и сил было вложено в птицу?! Случилось первое нападение на домашнюю птицу. Ночью шел дождь, утром мы заметили следы собак… Они каким-то образом попали в сарай и напали на уток и кур. Часть съели. Когда наелись, стали просто потрошить птицу. Можно сказать, издевались над ней". Людмила Малютина

После бродячие животные напали на курятник второй раз и уничтожили всех птиц, что там оставались, говорит женщина. В общей сложности бродячие псы уничтожили 35 голов птицы.

В региональном управлении ветеринарии сообщили, что частная подрядная организация, что занимается отловом бродячих собак, в этом году выполнила план по отлову. Это 427 псов. Но было принято решение запросить финансирование на отлов еще 107 собак.

На днях в сети появился ролик, где мужчина избивает собаку в лифте. Стало известно, что дело происходило в Костанае. Мужчину разыскивает полиция.