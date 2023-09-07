Серьезные ожоги получил ребенок при взрыве газбаллона в Туркестанской области

В селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области 14-летняя девочка получила сильные ожоги во время взрыва газового баллона и последующего за этим пожара, сообщает Zakon.kz.

Взрыв баллона с газом произошел из-за неисправного редуктора. Вслед за взрывом начался пожар в доме. Загорелись мебель и потолок. В доме в этот момент находилась 14-летняя девочка, которая получила серьезные ожоги, передает Otyrar.

"В приемное отделение Ордабасинской районной центральной больницы с тяжелым термическим шоком была доставлена пациентка. Общее состояние отяжелено травмой при ожоге. Проводится интенсивное лечение, была проведена консультация детского комбустиолога путем телемоста". Пресс-служба облздрава Туркестанской области

Ранее стало известно, что работу правительственной комиссии по расследованию пожара на шахте "Казахстанская"АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, где погибли пять горняков, продлили на 10 рабочих дней.