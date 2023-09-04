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Законодательство РК

Трагедия на шахте "Казахстанская": очаги подземного пожара тушат до сих пор

Расследование ЧП на шахте "Казахстанская" продлили на 10 дней Фото: freepik
Работу правительственной комиссии по расследованию пожара на шахте "Казахстанская", унесшего жизни пятерых горняков, продлили на 10 рабочих дней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сейчас на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей. Еще 14 горнорабочих помогают им в выполнении задачи. Отдельные очаги возгорания внутри шахты тушат до сих пор.

"Девять перемычек возведены и заполнены на 100%, продолжаются работы по возведению трех перемычек. Также продолжается тушение очагов пожаров", – сообщила Жанна Дауренбекова, официальный представитель МЧС РК.

По информации министерства, газовая обстановка в шахте под контролем. Показатели температуры в местах работы не ухудшались.

Пожар на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел 17 августа. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли. Глава МЧС Сырым Шарипханов поручил провести полное и объективное расследование трагического инцидента. Сейчас работы по добыче угля на шахте приостановлены.

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ЧП в шахте "Казахстанская" МЧС РК Карагандинская область
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