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Взрыв газа в тандырной: житель Костаная получил тяжелейшие ожоги

Взрыв газа в тандырной: житель Костаная получил тяжелейшие ожоги Фото: скриншот с видео
С ожогами 75 процентов тела 20-летний работник одной из пекарен Костаная госпитализирован в больницу после взрыва газовых баллонов в заведении, сообщает Zakon.kz.

Взрыв произошел около семи часов вечера в четверг, 14 декабря, в тандырной по улице Рабочая в Костанае. Как отмечают в ведомстве, работниками было допущено грубейшее нарушение техники безопасности.

"Мужчина и женщина растопили тандырную печь. А потом из холодного гаража занесли шесть баллонов газа и практически прислонили к печи. После того, как раздался первый хлопок, женщина получила незначительные ожоги, парень вытолкал ее, сам остался. Затем взорвался еще один баллон, а потом еще два во время тушения пожара". Кайрат Касым, начальник ДЧС по Костанайской области

Оставшиеся два баллона с газом вынесло из помещения взрывной волной. Как отмечают спасатели, пожарные не пострадали, нет последствий и для расположенных поблизости домов.

Тяжелые травмы, при этом, получил 20-летний работник пекарни. Молодой мужчина находится в больнице с ожогами 75% тела тяжелой степени. Госпитализировали с места происшествия также пострадавшую женщину.


Несколькими днями ранее газ взорвался в жилом доме Костаная, в результате погибли три человека, тела которых спасатели извлекли из-под завалов.

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