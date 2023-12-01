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Жестокое избиение посреди дороги в Шамалгане попало на видео: задержаны четыре подростка

Четырех подростков задержали за жестокое избиение мужчины в Шамалгане Фото: pixabay
Четырех подростков задержали в Алматинской области по подозрению в хулиганстве. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых несовершеннолетние жестоко избивают мужчину, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области 1 декабря, инцидент произошел 25 ноября. В Управление полиции Карасайского района обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что на одной из улиц в селе Шамалган группа подростков напала на ее мужа и избила его.

Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Видео распространилось по соцсетям и вызвало общественный резонанс. На опубликованных в Сети кадрах видно, что подростки жестоко избивают мужчину, в том числе прыгают на него.


Полиция зарегистрировала дело по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК ("Хулиганство") и начала розыск подозреваемых. 

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали четверых несовершеннолетних 2006-го, 2008-го и двоих 2007-го годов рождения. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств данного инцидента", – сообщили в ДП Алматинской области.

Прочую информацию полиция не разглашает в интересах следствия.

Ранее жестокое избиение подростка в Экибастузе попало на видео.

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