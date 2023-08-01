Избиение 14-летнего подростка в Павлодаре: дело взяли под особый контроль
"По данному случаю сообщаем, что Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщается на станице Комитета Facebook.
В ведомстве подчеркнули: "Все виновные лица будут наказаны".
В целях предупреждения детской жестокости, регионам поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием.
Ранее мы писали, что в Павлодаре 14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки.У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести
В Департаменте полиции, всех участников драки установили. Дело расследуют по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору".
Участникам грозит штраф до 2 тыс. МРП – до 6,9 млн тенге, исправительные или общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет.