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Избиение 14-летнего подростка в Павлодаре: дело взяли под особый контроль

Избиение 14-летнего подростка в Павлодаре: дело взяли под особый контроль Фото: pexels
Дело о групповом избиении подростка в Павлодаре взял под особый контроль Комитет по охране детей, сообщает Zakon.kz

"По данному случаю сообщаем, что Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщается на станице Комитета Facebook.

В ведомстве подчеркнули: "Все виновные лица будут наказаны".

В целях предупреждения детской жестокости, регионам поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием.

Ранее мы писали, что в Павлодаре 14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки.У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести

В Департаменте полиции, всех участников драки установили. Дело расследуют по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору".

Участникам грозит штраф до 2 тыс. МРП – до 6,9 млн тенге, исправительные или общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

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Елена Вебер
Павлодар
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