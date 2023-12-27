На руднике Улытауской области погиб рабочий "Казахмыса"

31-летний машинист погиб под колесами подземной самоходной машины на руднике "Жыланды" Улытауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахмыса".

Трагедия произошла вечером 26 декабря. В 18:30 на одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" водитель подземной самоходной машины задавил 31-летнего работника рудника.

"Водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате чего работник получил травмы не совместимые с жизнью". Пресс-служба "Казахмыса"

Специально созданная комиссия выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

Месяцем ранее, 27 ноября, корпорация "Казахмыс" приостановила все работы на подземных рудниках в связи с гибелью двух проходчиков на руднике "Жайсан" в Жамбылской области.