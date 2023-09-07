Семейный дебошир ударил участкового ножом в Шымкенте

В Шымкенте задержали семейного дебошира, пырнувшего ножом участкового полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает полиция, 6 сентября в Шымкенте участкового инспектора Аль–Фарабийского РУП вызвали на место семейной ссоры. Местная жительница сообщила, что ее муж напал на нее.

Прибыв на место вызова, участковый инспектор обнаружил мужчину, который держал в руках кухонный нож. Попросив мужчину положить нож, полицейский столкнулся с агрессией и получил телесные повреждения в области шеи и рук.

"Стражу порядка удалось увернуться и обезвредить злоумышленника. Следователи зарегистрировали данный факт по ч. 3 ст. 380 УК "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей". ДП Туркестанской области

Дебошир ранее привлекался к ответственности по аналогичной статье в 2015 году. Кроме того, известно, что он и ранее избивал свою жену, поэтому находился под наблюдением полицейских как семейный дебошир.

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Подозреваемый находится под стражей. Ведется досудебное расследование данного инцидента.

Ранее в городе Абай Карагандинской области местный житель устроил дебош в одном из многоквартирных домов. Нарушитель угрожал ножом полицейским.

