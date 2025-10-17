#АЭС в Казахстане
Происшествия

Участкового ударили ножом в спину, когда он пытался урезонить семейный скандал в Атырау

семейный скандал перерос в поножовщину в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 19:03 Фото: pexels
В Атырау женщина ударила ножом участкового инспектора, который пытался разнять конфликтующих супругов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Ак Жайык", поздно вечером 16 октября двое участковых прибыли на вызов "по жалобе на шум, громкую музыку и мат из соседней квартиры". Один из правоохранителей попытался успокоить нарушителей покоя, но женщина схватилась за кухонный нож и ранила участкового.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. 37-летняя подозреваемая задержана", – говорится в сообщении.

По факту нападения начато досудебное расследование по п. 1 ч. 6 ст. 380 УК РК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

Ранее сообщалось, что глушилку, нож и автомат обнаружили у вымогателей в Актюбинской области.

Елена Беляева
Елена Беляева
