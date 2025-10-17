Участкового ударили ножом в спину, когда он пытался урезонить семейный скандал в Атырау

В Атырау женщина ударила ножом участкового инспектора, который пытался разнять конфликтующих супругов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Ак Жайык", поздно вечером 16 октября двое участковых прибыли на вызов "по жалобе на шум, громкую музыку и мат из соседней квартиры". Один из правоохранителей попытался успокоить нарушителей покоя, но женщина схватилась за кухонный нож и ранила участкового.

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. 37-летняя подозреваемая задержана", – говорится в сообщении.

По факту нападения начато досудебное расследование по п. 1 ч. 6 ст. 380 УК РК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".

