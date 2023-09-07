14 человек погибли из-за сильных штормов и наводнений на юге Европы

По меньшей мере 14 человек погибли и несколько пропали без вести в Греции, Турции и Болгарии из-за проливных дождей и сильных наводнений, обрушившихся на южную Европу, сообщает Zakon.kz.

Наводнение унесло по меньшей мере три жизни в материковой Греции, семь в Турции и привело к гибели по меньшей мере четырех человек на черноморском побережье Болгарии, пишет CNN.

Греция, где выпали особенно интенсивные дожди, готовится к новым наводнениям. В некоторых частях страны было объявлено предупреждение уровня 2 из 3 о сильных штормах, включая проливные дожди и потенциальные торнадо.

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Шторм, которому национальные метеорологические службы Юго-Восточной Европы официально назвали "Даниэль", обрушился на страну дождями, продолжавшимися несколько месяцев, затопив дома, предприятия и дороги.