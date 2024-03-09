По меньшей мере 10 человек погибли после оползней и ливневых наводнений на индонезийском острове

Проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни на индонезийском острове Суматра, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и еще 10 пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

"Тонны грязи, камней и вырванных с корнем деревьев скатились с горы поздно вечером в пятницу, достигнув реки, которая вышла из берегов и пронеслась через горные деревни в районе Песисир-Селатан провинции Западная Суматра", – сказал Дони Юсризал, возглавляющий местное агентство по борьбе со стихийными бедствиями для Associated Press.

Спасатели вытащили семь тел в наиболее пострадавшей деревне Кото XI Тарусан и обнаружили еще двоих в двух соседних деревнях, сообщил представитель Национального агентства по управлению стихийными бедствиями Юсризал. Десять человек по-прежнему остаются пропавшими без вести.

46 000 человек бежали во временное правительственное убежище после того, как наводнение и оползень затопили 14 домов, а 20 000 домов были затоплены до крыши.

Сильные дожди вызывают частые оползни и ливневые наводнения в Индонезии, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи пойм.

Из других мировых новостей: вооруженные люди 9 марта атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

