Отравление детей в Карагандинской области: врачи не дают прогнозов

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 22 августа рассказала, как себя чувствуют дети, отправившиеся в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день из 13 детей шестеро находятся в больнице.

"Их состояние тяжелое. Также находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих – состояние тяжелое, нестабильное. Следственные мероприятия идут, проверка еще не закончена. По поводу судебно-медицинской экспертизы – еще не закончена. Сказали, еще не подведены итоги. Врачи занимаются лечением детей, борются за их жизнь", – заявила министр.

При этом она заявила, что никаких прогнозов врачи пока не дают.

"На сегодняшний день дети полностью на лечении. Прогноз врачи не дают, но из шести детей у четверых – состояние стабильное, с улучшением", – добавила министр.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля.

Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. По факту массового отравления возбудили уголовное дело.