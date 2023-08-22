Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Отравление детей в Карагандинской области: врачи не дают прогнозов

Отравление детей в Карагандинской области: врачи не дают прогнозов Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 22 августа рассказала, как себя чувствуют дети, отправившиеся в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодняшний день из 13 детей шестеро находятся в больнице.

"Их состояние тяжелое. Также находятся в отделении реанимации, интенсивной терапии. У двоих – состояние тяжелое, нестабильное. Следственные мероприятия идут, проверка еще не закончена. По поводу судебно-медицинской экспертизы – еще не закончена. Сказали, еще не подведены итоги. Врачи занимаются лечением детей, борются за их жизнь", – заявила министр. 

 При этом она заявила, что никаких прогнозов врачи пока не дают.

"На сегодняшний день дети полностью на лечении. Прогноз врачи не дают, но из шести детей у четверых – состояние стабильное, с улучшением", – добавила министр.

Массовое отравление произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области 30 июля.

Сначала плохо себя почувствовали двое детей, затем ухудшилось самочувствие еще у 10 воспитанников учреждения. Пострадавших госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, один ребенок скончался. По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

Читайте также

О передаче "АрселорМиталл Темиртау" другому собственнику высказались в правительстве

В Карагандинской области более 10 улиц получат новые названия

Ждать ли казахстанцам повышения цен на хлеб

Мадина Мамырханова
Гиният Ажар Минздрав РК Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления