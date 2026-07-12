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Мир

Туристы массово отравились в пятизвездочном отеле на курорте Турции

массовое отравление туристов в отеле на курорте в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 00:12 Фото: magnific.com
На турецком курорте Кушадасы около 30 человек были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Turizmnews, постояльцы, отдыхавшие по системе "все включено", вскоре после приема пищи в ресторане отеля начали жаловаться на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. На место прибыли бригады скорой помощи, которые доставили заболевших в ближайшие больницы. Часть пациентов остается под наблюдением врачей.

После инцидента специалисты управления сельского и лесного хозяйства, а также медики начали проверку. Для лабораторного анализа были взяты пробы блюд со шведского стола и воды. Причину массового недомогания установят после получения результатов исследований. По факту произошедшего проводится административное и судебное расследование.

Ранее сообщалось, что школьники отравились в казахстанском частном лагере в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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