Туристы массово отравились в пятизвездочном отеле на курорте Турции

На турецком курорте Кушадасы около 30 человек были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Turizmnews, постояльцы, отдыхавшие по системе "все включено", вскоре после приема пищи в ресторане отеля начали жаловаться на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. На место прибыли бригады скорой помощи, которые доставили заболевших в ближайшие больницы. Часть пациентов остается под наблюдением врачей.

После инцидента специалисты управления сельского и лесного хозяйства, а также медики начали проверку. Для лабораторного анализа были взяты пробы блюд со шведского стола и воды. Причину массового недомогания установят после получения результатов исследований. По факту произошедшего проводится административное и судебное расследование.

Ранее сообщалось, что школьники отравились в казахстанском частном лагере в Акмолинской области.