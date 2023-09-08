Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи Алматы

В ночь на 8 сентября специалисты "Сейсмологической опытно-методической экспедиции" зарегистрировали мощные подземные толчки в 661 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

08 сентября 01 часов 26 минут по алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передают специалисты СОМЭ. Эпицентр землетрясения расположен в 661 км на восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.7.

Магнитуда MPV 5.0.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

В ночь на 6 сентября случилось землетрясение в 419 км от Алматы. Подземные колебания магнитудой 4,4 произошли на территории Кыргызстана.