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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
В ночь на 8 сентября специалисты "Сейсмологической опытно-методической экспедиции" зарегистрировали мощные подземные толчки в 661 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

08 сентября 01 часов 26 минут по алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передают специалисты СОМЭ. Эпицентр землетрясения расположен в 661 км на восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения 10.7.
  • Магнитуда MPV 5.0.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

В ночь на 6 сентября случилось землетрясение в 419 км от Алматы. Подземные колебания магнитудой 4,4 произошли на территории Кыргызстана.

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