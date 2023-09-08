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Наркомагазин организовал в доме житель Уральска

Наркомагазин организовал в доме житель Уральска Фото: пресс-служба ДП ЗКО
28-летний житель Уральска организовал в квартире склад наркотиков, которые фасовал прямо на полу. Продавал "товар" мужчина онлайн, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области нашли в квартире жителя Уральска целый склад оборудования и вещество растительного происхождения, которое оказалось марихуаной, передает AstanaTV.

"Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются "марихуаной" общим весом более 2 килограммов. Также были изъяты магниты, измельчитесь, весы, скотч, фольга, ножницы и системный блок от компьютера". Пресс-служба ДП ЗКО

Фасовал наркотики в свертки мужчина на полу квартиры, а магазин по продаже устроил в интернете. Ему грозит срок за "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". По части 2 статьи 297 ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее полицейские Шымкента задержали девушку и молодого человека в клубе мегаполиса, у обоих при себе были пакетики с наркотиками. Прятали запрещенное вещество они в носках, для конспирации.

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