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Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска

Интернет-магазин по продаже наркотиков организовали два жителя Уральска Фото: Zakon.kz
Наркотики продавали два жителя Уральска "бесконтактным способом" через интернет-магазин, распространяя свертки в трех городах западных регионов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Полицейские нашли 500 свертков с наркотиками в Уральске и Аксае (Западно-Казахстанская область) и в Атырау. При этом 300 пакетиков с дозами были спрятаны в людных местах на набережной реки Жайык в Атырау.

Продажей занимались два жителя Уральска. Один был оператором интернет-магазина, второй выполнял роль курьера.

Полицейские занимаются работой по выявлению организатора виртуальной точки продажи и ее блокировки.

Ранее в полиции рассказали, что с начала года в Казахстане полицейские задержали 34 ребенка за участие в наркопреступлениях. Каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.

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