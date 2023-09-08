В степи на западе Казахстана нашли раненого краснокнижного орла

Найденного в степи на западе Казахстана раненого краснокнижного орла эко-волонтеры решили отвезти в реабилитационный центр помощи животным "Надежда+кст" в Костанае, так как по месту его находки никто браться за лечение не решался, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, везли птицу на грузовой машине в огромной сделанной своими руками деревянной коробке-клетке. Водитель останавливался каждые 2-3 часа, чтобы проверить, как себя чувствует птица

В реабилитационном центре орла осмотрел орнитолог и выявил перелом хвоста, крыла и сильное воспаление. Ему прописали курс из 5-ти антибиотиков. Сейчас он получает лечение и усиленное питание. Аппетит у птицы хороший. В его рационе свежее мясо, рыба и мыши.



"Орел был на грани жизни и смерти. Мы не знали, выживет ли он. Сейчас у него нет значительного улучшения, но и ухудшения тоже не наблюдается. Основное заболевание – давнишний перелом крыла, которое неправильно срослось. Воспаление удалось снять, но крыло не заживает, висит. Как сказал специалист, со временем оно либо отсохнет, либо необходима будет операция. Зампредседателя ОО "Надежда + КСТ" Ольга Соловьева

Отмечается, что проблема в том, что операцию орел может не перенести. И высококвалифицированных специалистов по птицам в Костанае нет. Этот вид орла занесен в Красную книгу Казахстана, поэтому вывозить его за пределы страны нельзя.

В данное время представители реабилитационного центра совместно с сотрудниками региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира активно занимаются поиском места его дальнейшего обитания. В естественную среду он вернутся не может, так как он никогда не будет летать и самостоятельно добывать себе еду. Поэтому представители инспекции сейчас ведут переговоры с Карагандинским зоопарком. Пока же его дальнейшая судьба неизвестна.

В конце марта сообщалось, что раненого лебедя спас и выходил житель одного из сел в Западно-Казахстанской области.