Редкого краснокнижного хищника нашли умирающим на западе Казахстана: что произошло

На месторождении Жетыбай обнаружили краснокнижного курганника, покрытого нефтепродуктами. Ослабленную птицу доставили в Актау, где специалисты пункта временной реабилитации диких и краснокнижных птиц оказывают ей помощь, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 июля 2026 года издание Lada.kz, сотрудники месторождения Жетыбай сообщили в общественный фонд Umit Mangistau о найденной дикой птице, полностью измазанной нефтепродуктами.

"Птица лежала без сил, не могла подняться на ноги и улететь. На протяжении всего времени сотрудники месторождения оставались с нами на связи, сообщали о состоянии птицы и оказывали необходимое содействие. Искренне благодарим их за неравнодушие, ответственность и желание помочь сохранить жизнь дикому животному. Совместными усилиями удалось оперативно организовать транспортировку птицы в Актау. Здесь ее встретили и доставили в Пункт временной реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц", – рассказали в фонде.

По словам специалистов фонда, редкая хищная птица, занесенная в Красную книгу Казахстана, находится в крайне тяжелом состоянии. Она сильно перегрета, истощена и практически полностью покрыта нефтепродуктами.

"Сейчас главная задача специалистов – стабилизировать ее состояние, нормализовать температуру тела, провести поддерживающую терапию. Только после этого можно будет приступать к длительной и очень сложной процедуре очистки оперения от нефти, а затем к восстановлению птицы", – отметили в фонде.

В фонде подчеркнули, что подобные случаи демонстрируют, насколько опасно загрязнение окружающей среды для дикой природы.

"Даже небольшое количество нефтепродуктов на перьях лишает птицу способности летать, сохранять тепло и защищаться от неблагоприятных внешних факторов. Без своевременной помощи такие животные, как правило, погибают. Мы сделаем все возможное, чтобы дать этой птице шанс на жизнь, и обязательно будем рассказывать о ходе ее лечения", – заключили специалисты.

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