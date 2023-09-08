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Законодательство РК

В Текели полицейские вырубили около 100 кустов марихуаны

вырубка марихуаны Фото: polisia.kz
На приусадебном участке 49-летнего жителя Текели полицейские обнаружили 98 кустов культивированной марихуаны, которую им пришлось вырубать лично, сообщает Zakon.kz.

Общий вес травы составил 23,5 кг.

"По местожительству задержанного обнаружена марихуана, выставленная на просушку, а также несколько бумажных пакетов с готовыми к употреблению дозами. Расследование по факту проводится согласно ст. 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества", – сообщил замначальника ОП Текели Ерлан Кикимов.

Как отметили в пресс-службе ДП региона, с начала года в регионе из незаконного оборота изъято свыше 184 кг различных наркотиков. Выявлено 16 наркопосевов и задержано 16 наркоторговцев.

Ранее сообщалось, что житель Уральска организовал в доме наркомагазин.

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