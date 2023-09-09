В Актау подросток упал с крыши и застрял между домами: он в реанимации

8 сентября спасателям поступил звонок от очевидцев, что 17-летний мальчик упал с крыши дома 59 в 16 микрорайоне Актау. Играя, он провалился в пустоту посреди двух многоэтажных домов и застрял, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно, подросток вместе с друзьями играл на крыше недостроенного дома. В этот момент плита, которая соединяла две многоэтажки, сломалась, и ребенок упал в пустоту.

"Информация диспетчеру скорой помощи поступила в 21:45. По информации акимата, подросток застрял между домами. На место выехали две единицы техники и 8 сотрудников. Силами сотрудников ДЧС подросток 26.01.2006 года рождения был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи", – сообщили в акимате.

Фото: ДЧС Мангистау

Фото: ДЧС Мангистау

В настоящее время подросток находится в отделении реанимации Мангистауской областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Начата проверка в отношении застройщика. Известно, что строительство жилья началось в 2020 году.

"Жилой комплекс состоит из 7 этажей, 4 подъезда, 98 квартир. Жилье не введено в эксплуатацию", – пояснили в акимате.

Ранее появилась информация, что шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Экстренные службы госпитализировали ее в реанимационное отделение ближайшей больницы.