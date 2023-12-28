Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Актау упавшей из-за ветра крышей здания повредило шесть машин

В Актау упавшей из-за ветра крышей здания повредило шесть машин Фото: lada.kz
Крыша детского сада в 3 микрорайоне Актау обрушились на шесть припаркованных рядом машин, сообщает Zakon.kz.

Порядка шести автомобилей повреждены при обрушении части крыши здания детского сада в 3 микрорайоне Актау, люди не пострадали.

ЧП произошло вечером 28 декабря. Жители города делятся последствиями стихии в социальных сетях. Кто будет восстанавливать машины – пока неизвестно. 


"В результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада "Ясин" на площади 40 квадратных метров. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области. 

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Актау снес недавно установленную новогоднюю елку. Власти города сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия. 

Читайте также

Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Самолет Qazaq Air вернулся в аэропорт Астаны, не долетев до Костаная
Метель и шквальный ветер: непогода обрушилась север Казахстана, "КазАвтоЖол" сообщил о закрытии дорог
Метель и шквальный ветер: непогода обрушилась север Казахстана, "КазАвтоЖол" сообщил о закрытии дорог
Главную новогоднюю елку в Актау снесло ветром
Главную новогоднюю елку в Актау снесло ветром
Жанель Абдрахманова
Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
Похолодание вновь ожидается в Казахстане
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Основательницу фонда "НеМолчи" Дину Тансари объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: