В Актау упавшей из-за ветра крышей здания повредило шесть машин

Крыша детского сада в 3 микрорайоне Актау обрушились на шесть припаркованных рядом машин, сообщает Zakon.kz.

Порядка шести автомобилей повреждены при обрушении части крыши здания детского сада в 3 микрорайоне Актау, люди не пострадали.

ЧП произошло вечером 28 декабря. Жители города делятся последствиями стихии в социальных сетях. Кто будет восстанавливать машины – пока неизвестно.





"В результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада "Ясин" на площади 40 квадратных метров. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Актау снес недавно установленную новогоднюю елку. Власти города сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия.