В Актау упавшей из-за ветра крышей здания повредило шесть машин
Фото: lada.kz
Крыша детского сада в 3 микрорайоне Актау обрушились на шесть припаркованных рядом машин, сообщает Zakon.kz.
Порядка шести автомобилей повреждены при обрушении части крыши здания детского сада в 3 микрорайоне Актау, люди не пострадали.
ЧП произошло вечером 28 декабря. Жители города делятся последствиями стихии в социальных сетях. Кто будет восстанавливать машины – пока неизвестно.
"В результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада "Ясин" на площади 40 квадратных метров. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что сильный ветер в Актау снес недавно установленную новогоднюю елку. Власти города сообщили, что будут восстанавливать главный атрибут праздника только после того, как утихнет стихия.
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