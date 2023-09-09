Достал нож: в Караганде потасовка водителей попала на видео

Фото: скриншот видео

В Михайловском районе Караганды две машины заехали с проезжей части на парковку и стали разбираться между собой. Водитель белой машины, защищаясь от молодых парней, достал нож, сообщает Zakon.kz.

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