Достал нож: в Караганде потасовка водителей попала на видео
Фото: скриншот видео
В Михайловском районе Караганды две машины заехали с проезжей части на парковку и стали разбираться между собой. Водитель белой машины, защищаясь от молодых парней, достал нож, сообщает Zakon.kz.
Вскоре молодой человек самовольно снял госномер на чужой машине. Но позже вернул.
Потасовку сняли очевидцы и опубликовали в социальной сети.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
"Участники инцидента установлены сотрудниками полиции. Выяснилось, что причиной конфликта стал маневр на дороге одного из водителей. Оба участника были доставлены в полицию. На месте они заявили, что не имеют претензий друг к другу". Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ранее сообщалось, что в июле массовая драка в Мангистауской области обсуждалась в социальной сети.
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