Смертельно опасные энергетики с плесенью на 37 млн тенге выявили в Шымкенте

Департамент АФМ по Шымкенту разоблачил деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных энергетических напитков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 сентября, в результате совместного рейда сотрудники департамента, городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и представители правообладателя изъяли более 21 тысячи банок поддельного энергетического напитка, более 54 тысяч пустых банок с товарным знаком, оборудование для розлива и упаковки, крышки и сухие смеси для изготовления контрафакта.

Поддельные энергетики делали из лимонной кислоты, кофеина, соды и сахара с добавлением красителей и регуляторов кислотности. Сумма ущерба правообладателю составила 37 млн тенге.

"Согласно протоколу микробиологического исследования "Национального центра экспертизы", в составе изъятого напитка обнаружили наличие плесени и дрожжи, превышающие в два раза допустимую норму. Данная продукция употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека, и в особенности молодого организма", – говорится в сообщении ведомства.

Начато досудебное расследование, другую информацию пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что отдельные казахстанские депутаты призывают приравнять энергетические напитки к сигаретам и алкоголю.