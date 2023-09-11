Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смертельно опасные энергетики с плесенью на 37 млн тенге выявили в Шымкенте

Поддельные энергетические напитки на 37 млн тенге выявили в Шымкенте Фото: pixabay
Департамент АФМ по Шымкенту разоблачил деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных энергетических напитков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 11 сентября, в результате совместного рейда сотрудники департамента, городского управления санитарно-эпидемиологического контроля и представители правообладателя изъяли более 21 тысячи банок поддельного энергетического напитка, более 54 тысяч пустых банок с товарным знаком, оборудование для розлива и упаковки, крышки и сухие смеси для изготовления контрафакта.

Поддельные энергетики делали из лимонной кислоты, кофеина, соды и сахара с добавлением красителей и регуляторов кислотности. Сумма ущерба правообладателю составила 37 млн тенге.

"Согласно протоколу микробиологического исследования "Национального центра экспертизы", в составе изъятого напитка обнаружили наличие плесени и дрожжи, превышающие в два раза допустимую норму. Данная продукция употреблению не подлежит, так как является опасной для здоровья человека, и в особенности молодого организма", – говорится в сообщении ведомства.

Начато досудебное расследование, другую информацию пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что отдельные казахстанские депутаты призывают приравнять энергетические напитки к сигаретам и алкоголю.

Читайте также

Двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области

Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

На трассе возле Кызылорды полицейские остановили машину с крупной партией наркотиков

Никита Дробны
АФМ РК Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Три государства признали главными угрозами для мировой безопасности
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Максим Галкин записал видеообращение к казахстанцам
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
президент РК
Токаев лично поздравил национальную сборную Казахстана по футболу с победой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления