Исчезнут ли напитки-энергетики с полок казахстанских магазинов

Группа депутатов инициировала поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Энергетические напитки хотят приравнять по уровню вреда к алкоголю и табаку, а также прописать ограничения на их продажу.

Поясняя поправки, депутаты указали на несколько важных пунктов. Однако в Ассоциации производителей безалкогольных напитков Казахстана заявили, что обоснования депутатов не совсем фактически корректны.

В организации также заявили, что без проведения анализа регуляторного воздействия поправки вносить никак нельзя, так как речь идет о суммах будущих налоговых поступлений и экономического самочувствия как минимум 10 казахстанских производителей и двух импортеров энергетиков.

Какие именно пункты вызвали спор?

Спор №1

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" дополнить новой статьей 110-1 и ввести новое определение "энергетический напиток" – "содержащий стимулирующий ингредиент, обычно кофеин, превышающий дневную норму".

Однако Казахстан входит в ЕАЭС и соблюдает технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 021/2011. В нем предусмотрено определение термина "тонизирующие напитки" с тем же составом, что и энергетические.

Спор №2

Подразумевается запрет продажи энергетических напитков лицам младше 21 года без участия продавца и в торговых автоматах, а также убрать их с полок самообслуживания и из наборов с другими товарами. Запретить продажу в ряде организаций здравоохранения, образования и спорта. Без маркировки и пояснительной информации касательно ограничения объема потребления одним человеком в сутки и промежуток времени между разовыми приемами.

При этом запрета на продажу энергетиков лицам до 21 года нет нигде в мире, как и ограничений по их продаже в магазинах с самообслуживанием и в автоматах. А пункты о маркировке есть в техрегламенте 021/2011.

Также этот документ:

определил максимальный верхний уровень содержания кофеина в безалкогольных энергетических напитках (400 мг/л);

ограничил максимальное количество тонизирующих ингредиентов в составе таких напитков (не более двух);

установил требования к источникам кофеина, который разрешается использовать в таких напитках, и ограничил их число четырьмя известными и хорошо изученными;

установил обязательное наличие информации в маркировке всех безалкогольных энергетических напитков: "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией".

Кроме этого, ограничение продаж энергетиков прописано в постановлении главного санврача №12 от 19 августа 2013 года "О запрете реализации напитков, содержащих тонизирующие компоненты".

Спор №3

Авторы изменений ссылаются на опыт некоторых стран, где, якобы, "полностью запрещена продажа энергетиков". Указываются: Дания, Турция, Норвегия, Уругвай, Исландия, а также некоторые штаты США – Вашингтон, Юта, Оклахома и Мичиган. Также они отмечают, что в большинстве стран ЕС, где "энергетики пока не запрещены", законодательно введены ограничения на их продажу, а в России, Кыргызстане и Узбекистане введен запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Однако эта информация не соответствует действительности. В странах, на которые ссылаются депутаты, есть ограничения для несовершеннолетних, но это не полный запрет. Это сообщили в Ассоциации.

"Ни в одной из перечисленных стран запрета на продажу энергетиков нет. В Дании, например, при их реализации на упаковке должны размещаться предупредительные знаки. В стране также существует "Руководство по употреблению безалкогольных тонизирующих напитков для родителей и детей". Турция в 2017 году лишь запретила продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним до 18 лет в спортивных учреждениях и школьных кафетериях, а также рекламу в общественных местах. В Норвегии вообще никаких мер, ограничивающих продажу безалкогольных тонизирующих напитков, не принято. В Уругвае энергетики не продают лицам младше 16 лет. Великобритания, ОАЭ, Мексика, Литва, Латвия, Беларусь действительно ограничили в потреблении энергетиков несовершеннолетнюю молодежь. Исландия установила допустимые уровни потребления в отношении кофеина в продуктах питания. В США – полная свобода употреблять энергетики. В России на федеральном уровне нет ограничений на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Законопроекты с такими предложениями с 2010 по 2023 год вносились в Госдуму более 10 раз, но не были приняты. Так что утверждение о том, что в мировой практике существует тенденция по введению тотального запрета в отношении таких напитков, неверное", – отметила Руководитель Ассоциации производителей безалкогольных напитков Алия Мамытбаева.

По данным Ассоциации, тонизирующие напитки продаются без ограничений более чем в 160 странах мира. При этом в мире не было зафиксировано ни одного случая, который бы доказывал вред, нанесенный здоровью потребителей, при разумном употреблении таких напитков. Слово "разумном" здесь ключевое, потому что даже чрезмерное потребление обыкновенной питьевой воды может привести к летальному исходу при острой почечной недостаточности.

Спор №4

Со ссылкой на Минздрав РК инициаторы поправок отмечают, что в Казахстане 17,5% детей ежедневно употребляют "энергетические напитки". Отмечается, что доводы основаны на неком "Национальном исследовании "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", которого нет в открытом доступе. При этом неизвестны ни выборка, ни возрастные категории обследованных детей, ни количество потребляемого ими кофеина не только через энергетики, но и через другие продукты – кофе, чай, какао, шоколад. Ведь кофеин имеется во многих продуктах. А Казахская академия питания давно утвердила нормы потребления кофеина, который есть в чае, шоколаде, какао и других продуктах. Академия также указала на отсутствие в РК научных данных о вреде энергетиков.

Казахская академия питания также указывает, что имеющимися исследованиями уже установлено потребление кофеина со всеми видами пищевых продуктов в среднем 158 мг на человека в сутки, включая подростков, что, безусловно, несколько превышает установленный верхний допустимый уровень потребления.

"Речь идет не только о кофе, но и о других продуктах. В частности, о традиционном черном и зеленом чае, с двумя чашками которых поступает 110 мг кофеина. Следует отметить, что в безалкогольных тонизирующих напитках содержание кофеина составляет в среднем 271-280 мг на литр, в связи с чем употребление 250 мл тонизирующих напитков будет соответствовать 68-70 мг кофеина в сутки", – пишет глава академии Торегельды Шарманов.

Она представила данные по наиболее высококофеинсодержащим продуктам, которые казахстанцы употребляют чаще всего:

• растворимый кофе (72,7 мг на 200 мл);

• зеленый чай (41 мг из 200 мл);

• черный чай (55 мг на 200 мл,);

• какао (45 мг на 200 мл);

• шоколад молочный (30 мг на 200 г);

• кока-кола лайт (22 мг на 200 мл);

• пепси лайт (26 мг на 200 мл).

Наконец, Казахская академия питания указывает на отсутствие в Казахстане научных данных о вреде энергетических напитков и целесообразность проработать вопросы широкомасштабных исследований по этому поводу.

А общая статистика индустрии безалкогольных напитков говорит о том, что на все население Казахстана ежегодно приходится потребление 215,9 млн литров энергетиков, или 10,9 литра на человека. При среднем содержании кофеина в реализуемых энергетиках в количестве 32 мг на 100 мл каждый казахстанец съедает 3,49 грамма кофеина в год, или 9,5 мг в день, что равняется безопасной дозой даже для новорожденных детей.

Аналогичным образом оспорить и претензии к чрезмерному содержанию сахара в энергетиках. Казахстанцы с чаем в чистом виде сладкий продукт ежедневно съедают в 3-4 раза больше, чем с напитками. Речь даже не идет о любви к сладостям и различным полуфабрикатам, в которых сахар является консервантом.

Спор №5

Авторы поправок пожаловались на рекламу в СМИ, которая может влиять на рост потребления энергетиков.

Однако реклама безалкогольных напитков уже отсутствует на телевидении из-за того, что более 35% ее аудитории составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет. Производители энергетиков не делают дизайн рекламы привлекательным и навязчивым.

"Мы предлагаем депутатам сесть за стол переговоров и разобраться по каждому пункту претензий общественности к энергетическим напиткам. Кроме того, предлагаем ввиду отсутствия национальных исследований о вреде энергетиков ориентироваться все-таки на уже имеющиеся международные научные данные". Руководитель Ассоциации производителей безалкогольных напитков Алия Мамытбаева.

Глава Ассоциации привела пример: Европейское управление по пищевой безопасности (EFSA) в 2015 году назвало конкретные безопасные ежедневные дозы кофеина по категориям населения. Это 400 мг для здоровья взрослых людей, 200 мг – для беременных женщин, 3 мг на 1 кг веса в день – для детей от 3 лет.

Кроме того, Ассоциация производителей считает, что без проведения анализа регуляторного воздействия поправки вносить никак нельзя. Ведь речь идет о суммах будущих налоговых поступлений и, в принципе, экономического самочувствия как минимум 10 казахстанских производителей и двух импортеров энергетиков. Столь радикальные изменения в законодательстве обязательно нужно взвешивать с получением средне- и долгосрочных прогнозов экономического и социального эффекта.