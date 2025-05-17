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Происшествия

Потерял ориентир и повредил ногу: мотоциклист попал в беду в алматинских горах

мотоциклист потерялся в алматинских горах, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 22:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выехали на поиски молодого человека на мотоцикле, который сбился с пути в горах Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам заявителя, он выехал в горы на мотоцикле, но потерял ориентир и повредил ногу, из-за чего не смог продолжить движение.

"Спасатели обнаружили его в районе Каскеленского ущелья. Ему была оказана первая помощь". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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