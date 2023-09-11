Смерть двоих детей в Кызылординской области: спецкомиссия проведет расследование

Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Кызылординской области, проведут всестороннее расследование происшествия, сообщает Zakon.kz.

Утром 11 сентября 2023 года в частном доме, находящемся в поселке Шиели Кызылординской области, произошла утечка газа. По данным АО "КазТрансГаз Аймак", двое детей в возрасте шести и трех лет насмерть отравились природным газом.

"Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", – сообщает АО "КазТрансГаз Аймак".

Казахстанцев призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту:

При запахе газа сразу позвоните на номер 104;

Не допускайте к газовым приборам детей;

Всегда проверяйте тягу в дымоходе;

Нельзя самовольно подключать и переносить газовое оборудование;

Монтаж газового оборудования должны выполнять только специалисты;

Запрещается использовать газовые плиты для обогрева;

Запрещается устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного производства.

Ранее сообщалось, двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области.