Смерть двоих детей в Кызылординской области: спецкомиссия проведет расследование
Фото: pxhere
Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Кызылординской области, проведут всестороннее расследование происшествия, сообщает Zakon.kz.
Утром 11 сентября 2023 года в частном доме, находящемся в поселке Шиели Кызылординской области, произошла утечка газа. По данным АО "КазТрансГаз Аймак", двое детей в возрасте шести и трех лет насмерть отравились природным газом.
"Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", – сообщает АО "КазТрансГаз Аймак".
Казахстанцев призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту:
- При запахе газа сразу позвоните на номер 104;
- Не допускайте к газовым приборам детей;
- Всегда проверяйте тягу в дымоходе;
- Нельзя самовольно подключать и переносить газовое оборудование;
- Монтаж газового оборудования должны выполнять только специалисты;
- Запрещается использовать газовые плиты для обогрева;
- Запрещается устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного производства.
Ранее сообщалось, двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области.
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