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Смерть двоих детей в Кызылординской области: спецкомиссия проведет расследование

Гибель детей отравившихся природным газом в Кызылординской области будет расследовать спецкомиссия Фото: pxhere
Для выяснения причин трагедии, произошедшей в Кызылординской области, проведут всестороннее расследование происшествия, сообщает Zakon.kz.

Утром 11 сентября 2023 года в частном доме, находящемся в поселке Шиели Кызылординской области, произошла утечка газа. По данным АО "КазТрансГаз Аймак", двое детей в возрасте шести и трех лет насмерть отравились природным газом.

"Семья арендовала времянку в частном доме. По словам хозяина дома, был открытым кран газовой плиты. Будет создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая", – сообщает АО "КазТрансГаз Аймак".

Казахстанцев призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту: 

  • При запахе газа сразу позвоните на номер 104;
  • Не допускайте к газовым приборам детей;
  • Всегда проверяйте тягу в дымоходе;
  • Нельзя самовольно подключать и переносить газовое оборудование;
  • Монтаж газового оборудования должны выполнять только специалисты;
  • Запрещается использовать газовые плиты для обогрева;
  • Запрещается устанавливать самостоятельно и использовать печи кустарного производства.

Ранее сообщалось, двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области. 

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Двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области
Двое малышей насмерть отравились в Кызылординской области
Жанель Абдрахманова
Кызылординская область
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