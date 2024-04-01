Нарколабораторию ликвидировали в Кызылординской области

Нарколабораторию ликвидировали полицейские в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 апреля в полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 52-летний местный житель, соорудивший нарколабораторию и занимавшийся культивированием наркосодержащих растений.

"В ходе проверки по месту жительства была обнаружена теплица со специальной фитолабораторией внутри. Стены помещения покрыты полиэтиленовой пленкой. В ходе осмотра изъяты светодиодные осветительные приборы для выращивания растений и инструменты для полива", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли из лаборатории в качестве вещественных доказательств 214 кустов наркорастений. Согласно заключению экспертизы, изъятые наркотические растения имеют общую массу 3 кг 980 г.

Ранее официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 29 марта 2024 года рассказал, сколько полицейских за 2023 год поймали на сбыте наркотиков в Казахстане.



