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Нарколабораторию ликвидировали в Кызылординской области

Нарколабораторию ликвидировали в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 20:14 Фото: polisia.kz
Нарколабораторию ликвидировали полицейские в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 апреля в полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 52-летний местный житель, соорудивший нарколабораторию и занимавшийся культивированием наркосодержащих растений.

"В ходе проверки по месту жительства была обнаружена теплица со специальной фитолабораторией внутри. Стены помещения покрыты полиэтиленовой пленкой. В ходе осмотра изъяты светодиодные осветительные приборы для выращивания растений и инструменты для полива", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли из лаборатории в качестве вещественных доказательств 214 кустов наркорастений. Согласно заключению экспертизы, изъятые наркотические растения имеют общую массу 3 кг 980 г.

Ранее официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев на брифинге ведомства 29 марта 2024 года рассказал, сколько полицейских за 2023 год поймали на сбыте наркотиков в Казахстане. 


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Кызылординская область
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