Житель Жезказгана сдавал несуществующие квартиры и тратил деньги на ставки

Мужчина успел обмануть трех жителей Караганды, прежде чем его задержала полиция, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого в мошенничестве задержали сотрудники управления криминальной полиции и спецподразделения CyberPol, сообщили в ДП Карагандинской области. По версии следствия, мужчина сдавал в аренду несуществующие квартиры.

Как рассказали в областном департаменте полиции, трое жителей Караганды обратились в правоохранительные органы с заявлениями о мошенничестве. Они рассказали, что увидели объявления о сдаче недвижимости на одном из сайтов и отправили "арендодателю" от 5 до 10 тысяч тенге в качестве предоплаты. Лишь приехав по указанным адресам, они обнаружили, что объявления были фальшивыми.





Подозреваемого задержали в Жезказгане. Им оказался 23-летний мужчина. Задержанный сознался в содеянном и объяснил, что полученные от обманутых граждан деньги потратил на ставки у букмекеров. Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

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