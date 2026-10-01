Требовал 5 млн тенге и угрожал позором: задержан житель Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, мужчина требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.
Во время обыска у подозреваемого обнаружили телефон и 5 млн тенге.
В полиции также сообщили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту вымогательства проводится досудебное расследование.
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