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События

Требовал 5 млн тенге и угрожал позором: задержан житель Туркестанской области

полиция, задержанный, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 14:38 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области задержали 38-летнего жителя Сарыагашского района, подозреваемого в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, мужчина требовал у жителя Шымкента 5 млн тенге, угрожая распространить сведения, которые могли опорочить его достоинство.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили телефон и 5 млн тенге.

В полиции также сообщили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту вымогательства проводится досудебное расследование.

Ранее мы рассказывали, что казахстанец получил 3 года условно за нападение на "поклонника" своей жены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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