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Пятимесячный ребенок погиб в результате ДТП в Актюбинской области

Пятимесячный младенец погиб, трое пострадали при ДТП в Актюбинской области Фото: скриншот видео
ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области. Жертвой аварии стал пятимесячный младенец, его мать и брат получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП Актюбинской области, смертельная авария произошла 11 сентября в 7:00 на 127-м километре автодороги Актобе – Астрахань. 

28-летний водитель автомобиля KIA Ceed, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В момент аварии в салоне находилась семья водителя: жена и двое детей.


В результате аварии погиб пятимесячный сын водителя KIA Ceed. 

"Серьезные травмы получили супруга и двухлетний сын. Их незамедлительно доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи", – сообщили в полиции. 

Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. 

Ранее годовалого ребенка насмерть сбили в Алматинской области. Водитель, выполняя развозку детей, не заметил малыша и случайно наехал на него. Мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

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