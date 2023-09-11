Пятимесячный ребенок погиб в результате ДТП в Актюбинской области
Фото: скриншот видео
ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области. Жертвой аварии стал пятимесячный младенец, его мать и брат получили травмы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает ДП Актюбинской области, смертельная авария произошла 11 сентября в 7:00 на 127-м километре автодороги Актобе – Астрахань.
28-летний водитель автомобиля KIA Ceed, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В момент аварии в салоне находилась семья водителя: жена и двое детей.
В результате аварии погиб пятимесячный сын водителя KIA Ceed.
"Серьезные травмы получили супруга и двухлетний сын. Их незамедлительно доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи", – сообщили в полиции.
Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее годовалого ребенка насмерть сбили в Алматинской области. Водитель, выполняя развозку детей, не заметил малыша и случайно наехал на него. Мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.
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