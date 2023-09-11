Пятимесячный ребенок погиб в результате ДТП в Актюбинской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Актюбинской области. Жертвой аварии стал пятимесячный младенец, его мать и брат получили травмы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП Актюбинской области, смертельная авария произошла 11 сентября в 7:00 на 127-м километре автодороги Актобе – Астрахань.



28-летний водитель автомобиля KIA Ceed, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В момент аварии в салоне находилась семья водителя: жена и двое детей.





В результате аварии погиб пятимесячный сын водителя KIA Ceed.

"Серьезные травмы получили супруга и двухлетний сын. Их незамедлительно доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи", – сообщили в полиции.

Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее годовалого ребенка насмерть сбили в Алматинской области. Водитель, выполняя развозку детей, не заметил малыша и случайно наехал на него. Мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.