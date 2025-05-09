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Происшествия

Жуткая авария на трассе в Актюбинской области: столкнулись автобус и грузовик

ДТП в Актюбинской области, автобус , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 19:07 Фото: газета "Диапазон"
В Айтекебийском районе Актюбинской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", авария произошла на автотрассе Самара – Шымкент, вблизи поселка Корпе.

По предварительным данным, произошло касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате удара водитель автобуса скончался на месте. В момент происшествия в салоне автобуса находились шестеро пассажиров. Сведения об их состоянии уточняются.

"По факту ДТП проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП Актюбинской области.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в ночь на 8 мая мотоциклист погиб в результате столкновения с "Газелью". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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