Жуткая авария на трассе в Актюбинской области: столкнулись автобус и грузовик

В Айтекебийском районе Актюбинской области 9 мая произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", авария произошла на автотрассе Самара – Шымкент, вблизи поселка Корпе.

По предварительным данным, произошло касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате удара водитель автобуса скончался на месте. В момент происшествия в салоне автобуса находились шестеро пассажиров. Сведения об их состоянии уточняются.

"По факту ДТП проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП Актюбинской области.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы в ночь на 8 мая мотоциклист погиб в результате столкновения с "Газелью".