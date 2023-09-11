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В Уральске сироты забрались на крышу общежития в знак протеста против выселения

В Уральске сироты забрались на крышу общежития в знак протеста против выселения Фото: скриншот с видео
Несколько жителей Дома юношества Шанырак, где живут выпускники детских домов, забрались на крышу, протестуя против выселения. Они боятся остаться без единственного жилья, сообщает Zakon.kz

11 сентября несколько жителей Шанырака, общежития, где живут сироты после детских домов, забрались на крышу здания и заявили, что не намерены переезжать из здания до тех пор пока у них не будет гарантийных обязательств от акимата. Так жильцы Шанырака пытаются не лишиться единственного жилья, это комнаты в аварийном доме, которое собираются закрывать на ремонт, передает Мой город.

"В пятницу нам сообщили, что до среды нужно будет съехать. Сегодня в 11 нам должны были привезти документы, но нам выдали просто уведомление о выселении. Никаких гарантий, что мы потом сюда вернемся, нет, поэтому мы против. Мы боимся остаться с детьми на улице", – говорит жительница Шанырака Кристина Арыстангалиева.

В знак протеста несколько человек забрались на крышу здания и потребовали приезда акима области и города, чтобы они дали жильцам гарантийные обязательства и составили договоры, которые обеспечат обратное вселение в Шанырак. Эти комнаты для живущих тут – единственное жилье, на другое у них нет средств.

На место приехал аким Уральска Миржан Сатканов, который поговорил с собравшимися и пообещал предоставить договора.

"Я считаю, что просто администрация вовремя не отработала. Нужно было объяснить, что после ремонта обязательно все в свои комнаты расселятся. Вот это им не было доведено. Сейчас мы выдаем письма, что все кто официально здесь проживают, после ремонта обратно заселятся. На этом вопрос снимается. Также их волнует расселение, но мы не можем всех заселить в одно место. Просим жильцов проявить терпение, все это делается для них. Детей в школы будут забирать", – пояснил Миржан Сатканов.

Некоторые жители Шанырака тем не менее не согласились переезжать из Шанырака, так как их не устраивают условия, куда их разместят на ближайшие четыре месяца.

Ранее в Карагандинской области произошло массовое отравление детей-сирот в Центре оказания специальных социальных услуг для детей. Врачи госпитализировали более 13 воспитанников, один из них скончался. В прокуратуре организовали проверку.

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